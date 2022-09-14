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Selin Ciğerci ile boşanan Gökhan Çıra fenomen sevgilisi ile sarmaş dolaş pozunu yayınladı!

2 hafta önce fenomen Selin Ciğerci ile olan evliliğini bitiren Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından yayınladış.

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  • Selin Ciğerci ile boşanan Gökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı! Fenomen sevgilisi ile sarmaş dolaş pozunu yayınladı!

    2 hafta önce ikinci kez evlendiği Selin Ciğerci ile tekrar boşanan Gökhan Çıra, sosyal medya hesabından başka bir güzel ile sarmaş dolaş fotoğrafını yayınladı. Takipçileri görüntüde olan kişinin fenomen Sedef Bekiroğlu olduğunu iddia etti.
  • Selin Ciğerci ile boşanan Gökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı! Fenomen sevgilisi ile sarmaş dolaş pozunu yayınladı!

    2019'da görkemli bir düğün ile evlenen fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz yıl eylül ayında sürpriz bir şekilde boşandı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift, 16 Mayıs'ta ikinci kez nikah masasına oturdu.
  • Selin Ciğerci ile boşanan Gökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı! Fenomen sevgilisi ile sarmaş dolaş pozunu yayınladı!

    İkinci kez evlendikten kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan çift, adli tatilin sona ermesiyle resmi olarak boşandı. İkinci kez boşanan ikili, yaptıkları açıklamada "Biliyorsunuz ki aylar önce yollarımızı dostça ayırmıştık ama adli tatil olduğu için resmi işlemler gerçekleşmemişti, bugün sonuçlandı" ifadelerini kullanmıştı.
  • Selin Ciğerci ile boşanan Gökhan Çıra yeni bir aşka yelken açtı! Fenomen sevgilisi ile sarmaş dolaş pozunu yayınladı!

    İşte Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım...

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