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"O KADAR LAUBALİ Kİ..."

O kadar iğrenç bir insan ki, o kadar yılık, yalak ve laubali ki... Bir de beni like'lıyor, yorum yazıyor. Sanki onu çok seviyormuşum gibi. Nefret ediyorum ondan. Beni arayacak diye ödüm patlıyor. Çıkar beni takipten.