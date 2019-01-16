Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci yaklaşık 2 yıldır beraber olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'dan dün akşam sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Ciğerci o anları sosyal medya hesabından paylaştı