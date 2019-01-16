Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı

Giriş: 16.01.2019 - 11:49 | Güncelleme:  

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci yaklaşık 2 yıldır beraber olduğu futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra'dan dün akşam sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Ciğerci o anları sosyal medya hesabından paylaştı

  • 1Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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    Cinsiyet  değiştirme operasyonu geçiren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile evlilik yolunda hızla ilerliyor. 

  • 2Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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    Selin Ciğerci dün akşam yakın arkadaşlarının da katıldığı eğlencede sevgilisi Gökhan Çıra'dan sürpriz bir evlenme teklifi aldı.

  • 3Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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    Gecede Ciğerci'yi  yakın arkadaşları Kerimcan Durmaz, Samet Liçina ve Caner Çalışır da yalnız bırakmadı. 

     

  • 4Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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    Gökhan Çıra'nın gözlerini bağladığı sevgilisi Selin Ciğerci'ye evlenme teklif ettiği o anlar sosyal medyada paylaşıldı. 

  • 5Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 6Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 7Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 8Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 9Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 10Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 11Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 12Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 13Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 14Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 15Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 16Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 17Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 18Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 19Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 20Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 21Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 22Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
    22|28
  • 23Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 24Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
    24|28
  • 25Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
    25|28
  • 26Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 27Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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  • 28Selin Ciğerci sevgilisi Gökhan Çıra'dan evlenme teklifi aldı
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