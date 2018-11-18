Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, koşar adımlarla aracına yönelen Selin Gökbakar, yemek kitabı çıkaracağı ve eşi Şahan Gökbakar’ın da kendisine yardım edeceği iddiasına, "Arkadaşlar kitap haberleri doğru değil" cevabını verdi.

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