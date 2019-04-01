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Şekerci, Özpirinçci ile beraber yer aldıkları fotoğrafın altına, "1 Nisan! Çok yürünen, çok yorulduğumuz bir tatil günü çekilmiştik bunu kenarda duran, daha güzeli olduğu için paylaşılmayanlardan. Anısı güzel. İyi ki doğdun Özge. Hayatında buradaki gibi sadece yeni şeylerin, yeni keşiflerin tatlı yorgunluğu olsun. " notunu düştü.