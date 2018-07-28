Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, öğrenci harçlıkları için ya da engelliler adına çalıştıklarını söyleyip kartpostal ve gazete satan sokak satıcılarının hedefi bu kez Selin Şekerci oldu.

Alışverişe çıkan Şekerci, Abdi İpekçi Caddesi'nde yürürken önünü kesip, engelliler adına gazete sattıklarını söyleyip, kendilerine bağış isteyen satıcılarla karşılaştı.

Genç oyuncu, kısa bir süre düşündükten sonra satıcıya birkaç soru sordu. Gazeteyi alıp almamakta kararsız kalan oyuncu, satıcının ısrarı karşısında çaresiz kalıp 20 TL verdi.

Gazeteyi aldığı sırada yüzündeki tedirgin ifade objektiflere bu şekilde yansıyan Şekerci, hızlı adımlarla yoluna devam etti.

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