Cadde'nin haberine göre, tek başına alışverişe çıkan Selma Ergeç, özellikle metro katında bulunan çocuk mağazalarını gezdi. Güzel oyuncu, kızı Yasmin için bolca oyuncak ve kıyafet alışverişi yaptı.

Selma Ergeç, makyajsız sade güzelliği ile dikkati çekti.

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