20 yıldır ilk kez oldu! 'Ne yapacağımızı bilmiyoruz'

Selma Gürbüz'ün daha önce sergilenmemiş yapıtlarını odağına yerleştiren, “Dünya Diye Bir Yer” sergisi kapsamında, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu ile serginin küratörü Öykü Özsoy, İstanbul Modern’in YouTube kanalında çevrimiçi yayınlanacak söyleşide bir araya geliyor.

Öykü Özsoy

Kadın figürleri üzerine inceleme

Selma Gürbüz’ün yapıtlarında hayat verdiği farklı anlatılara ait kadın imgeleri ve bu imgelerin bilinçdışıyla olan ilişkilerine odaklanacak söyleşi, sanatçının beden üzerine düşünme biçimlerine de değinecek. Canlı gerçekleşecek söyleşide, Esra Aliçavuşoğlu sanatçının çalışmalarına yön veren anlam katmanlarını kadın figürleri üzerinden inceleyecek.

Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu

Söyleşi: 10 Mart 2021 Çarşamba, saat 18.00'de İstanbul Modern'in YouTube kanalında gerçekleşecek.