ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox 3 gün sürecek konferansa katılmayacaklarını duyurdu. Siyasilerin yanı sıra iş dünyasından da boykota büyük destek geldi.

ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish, Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee, Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Siemens CEO'su Joe Kaeser konferansa katılmayacaklarını bildirmişti.

Kaşıkçı olayı nedeniyle uluslararası basın da Riyad'daki konferansı boykot etme kararı almış, New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post, Fox ve Bloomberg gibi önemli basın kuruluşları konferansın sponsorluğundan vazgeçmişti.

Selman'ın 2030 vizyonu kapsamında ülkeye yatırım çekmek amacıyla düzenleyeceği duyurulan "Geleceğe Yatırım Girişimi" (FII) konferansının resmi sitesi siber saldırıya uğramış, fotoğrafta, yanında terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağını tutan bir militanı ile bu terör örgütünün infazcılarına benzetilen Veliaht Prens'in elinde kılıç ile önünde diz çökmüş bir şekilde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmeyi bekleyen tasviri dikkati çekti.

BİN SELMAN BİRKAÇ DAKİKA GÖRÜNDÜ

Bin Selman, "Çöldeki Davos" olarak da adlandırılan konferansın yapıldığı alana, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a eşlik ederek geldi.

Konferansın oturumlarından birinde birkaç dakikalığına, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakınlarında oturduğu görünen Bin Selman, konferansta herhangi bir açıklama yapmadı.

Bazı uluslararası ajansların haberine göre, Bin Selman, oturumlar haricinde yaptığı kısa açıklamada, "daha çok insan daha çok para demek" ifadesiyle yatırım konferansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKİYE'YE MESAJ VERDİ

Kaşıkçı cinayetini çözme konusunda Türkiye ile iş birliği yaptıklarını ifade eden Bin Selman, "Bu acı olay üzerinden Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Onlara buradan şu mesajı göndermek istiyorum: Suudi Arabistan'da ismi Selman bin Abdulaziz olan bir kral, ismi Muhammed bin Selman olan bir veliaht prens ve ismi Erdoğan olan bir Türkiye Cumhurbaşkanı olduğu sürece bunu asla başaramayacaklar." diye konuştu.

Suudi Veliaht Bin Selman, Kaşıkçı cinayetinde Türk hükümetiyle birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Her iki ülkenin hükümetleri (Suudi Arabistan ve Türkiye), suçluların cezalandırılması için iş birliklerini ispatlayacaklar." ifadesini kullandı.

KAŞIKÇI OLAYIYLA BİRLİKTE MUHTEMEL SENARYOLAR

Suudi Arabistan'ın geç gelen Kaşıkçı itirafının ardından gözler Veliaht Prens Bin Selman'a çevrilirken, dünya kamuoyunda Kaşıkçı olayının Bin Selman'ın bilgisi dahilinde olduğu haberleri yer aldı.

ABD basınında ve siyasi çevrelerde Bin Selman'a verilen desteğin azaltılması ve Suudi Veliaht'ın koltuğunu bırakması yönünde çağrılar yer aldı.

Uluslararası çevrelerde ve medyada, itiraf sonrası dönem için Kral Selman'ın Veliaht Prens Bin Selman'ı görevden alarak, yerine yeni bir veliaht tayin edebileceği veya en azından yetkilerinin kısıtlanacağı ifade edildi.

Kral Selman'ın Veliaht Prens'i görevden alarak yerine kardeşi Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ya da eski veliaht Muhammed bin Nayif'i tayin edeceği de konuşulan diğer senaryolardan biri.

Olayın sorumluluğunu Veliaht'a yüklemesinin ülkenin içinde bulunduğu durumda Kral'ın işine gelmeyeceği savunuluyor.

Tüm bunlar değerlendirildiğinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın azledilmesi beklenmezken, yetkilerinin kısıtlanması ihtimali üzerinde duruluyor.

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