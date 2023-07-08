Selülit kabusuna son! Hayalinizdeki pürüzsüzlüğe kavuşmak çok kolay! İşte selüliti azaltmaya yardımcı olabilecek 9 yiyecek

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Selüliti en aza indirgemek için kazanan bir strateji, vücut yağını kaybetmenin ve kas kütlesini artırmanın yollarını belirlemektir. Ekstra ağırlık selüliti daha görünür hale getirebilir. Bu muhtemelen, diyetinizde kontrollü porsiyonlar, daha az eklenen yağlar veya daha az eklenen şekerler gibi yaşam tarzınızda mantıklı olan yerlerde bir kalori açığı yaratmaya odaklanma anlamına gelir. Ayrıca, egzersiz rutininizi fazladan bir günlük kardiyovasküler aktivite veya direnç eğitimi içerecek şekilde yükseltmek anlamına da gelebilir. İşte selüliti azaltmaya yardımcı olabilecek 9 yiyecek…

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Avokado Avokado, diğer birçok üründen daha yoğun kalorili olmasına rağmen, kilo kaybını teşvik etmeye yardımcı olabilir. Nutrients dergisindeki bu yayına göre, düzenli olarak avokado da dahil olmak üzere meyve ve sebze tüketen kadınlar, bu yiyecekleri yemeyenlere göre dört yıllık bir süre içinde daha fazla kilo verdi.