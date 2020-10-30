Şemdinli'de asfalt çalışmaları - HAKKARİ

Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki caddelerde birinci kat asfalt dökümünün tamamlandığını, ikinci kat döküm çalışmalarının da başladığını söyledi.Çalışmaların tamamlanmasıyla güzel caddelere kavuşacaklarını ifade eden Saklı, çalışmayı yürüten ekiplere teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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