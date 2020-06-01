Şemdinli'de çiftçilerin bahar mesaisi - HAKKARİ

İlçeye bağlı Günyazı köyünde vatandaşlar, sıcak havaların etkisini gösterdiği bugünlerde bağ ve bahçe işlerine yoğunluk verdi.Meyve ağaçlarını budayan, ilaçlayan vatandaşlar, tarlalarını sürerek ekim yaptı.Vatandaşlardan Nazım Kılıç, bahar mesailerinin başladığını belirterek, "Artık bağ, bahçe işlerimize yoğunluk veriyoruz. Ağaçlarımızdan daha iyi verim almak için ilaçlıyoruz." dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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