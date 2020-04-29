Şemdinlili kadınlar maske üretimine başladı - HAKKARİ

AA

Moda Mahallesi'ndeki merkezde kurs gören yaklaşık 10 kadın, günlük bin maske üreterek ilçenin maske ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ile merkezi ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Güven ve beraberindekiler ardından çarşı merkezini gezerek esnaf ve vatandaşa maske dağıtarak, koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıda bulundu.