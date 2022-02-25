Ara transfer döneminde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırmasının ardından altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı takıma dönen Semih, dönüş süreci, takımın durumu ve Barcelona eşleşmesiyle ilgili GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Avrupa'da bilinen bir marka olduğunu belirten Semih Kaya, "Avrupa'da oynayan oyuncularımız bu ismin hakkını, ettikleri mücadeleyle, kazandıkları maçlarla çok net şekilde verdi. Camia olarak gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil. Avrupa'da başarı yakaladığımız zamanlarda hangi kulüplere karşı başarı elde ettiğimiz göz önündedir. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde de başardık. Çeyrek finallere kadar çıktık. Elbette finale kadar gitmek isterdik. Galatasaray markasının hangi seviyeler olduğunu o zamanlarda da, 2000'li yıllarda dünyaya tanıtıldığını düşünüyorum." diye konuştu.

Barcelona'yı istediğini sabah kahvaltısında takım arkadaşlarına söylediğini aktaran Semih, "Kerem ile kahvaltıda konuşuyorduk. 'Barcelona çıksın, onlarla oynayalım.' dedim. Sonuçta Şampiyonlar Ligi seviyelerinde Real Madrid'e karşı, milli takım seviyelerinde Brezilya'ya karşı oynadım. Oynayalım, mücadele edelim. Onlara seviyemizi gösterelim. Rakibe saygı duyalım. Büyük camialar ve büyük isimlere karşı mücadele edelim. O tecrübeyi yaşamadıktan sonra kendimizi bir adım öne atmamız çok zor olur. Barcelona'nın gelmesine mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

"YUVAMA DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Galatasaray'ı "Yuvam" şeklinde nitelendiren 31 yaşındaki savunma oyuncusu, yeniden sarı-kırmızılı formayı giydiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bir gün döneceğini bilerek ayrıldığını anlatan Semih, "Tekrar evimde, ailemin yanında olduğum için çok mutluyum. Bir çocuk ailesinin yanından ayrıldığında kendisini kötü hisseder ancak evine ve yuvasına bir gün döneceğini bilir. Ben de tekrar yuvama döndüm. Bunun bilincinde olarak ayrılmıştım. Aileden gelme Galatasaraylıyım. O yüzden yuvamda olduğum için çok mutluyum. Sağ olsun arkadaşlarım, ağabeylerim, kulüp çalışanları beni çok iyi karşıladı. Güzel şeyler bırakmışım ki tekrar döndüğümde çok iyi karşılandım." diye konuştu.

"GÜZEL ŞEYLER BİZLERİ BEKLİYOR"

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta öncesinde 32 puanla 13. sırada yer alan takımın bulunduğu yerden çıkacağına inandığını belirten Semih, "Hiçbir şey kötü gitmiyor. Sadece bir şanssızlık vardı. Bunu da tersine çevirmeye başladık. Güzel şeyler bizleri bekliyor. Galatasaray isminin olduğu her yerde başarılar, şampiyonluklar vardır. Biz de kulübümüzü, armamızı hak ettiği yere en kısa sürede kavuşturacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Semih Kaya, yükselişe geçeceklerinden şüphesi olmadığını dile getirerek, "Takım arkadaşlarımıza, hocalarımıza güveniyorum. Bunu da en iyi şekilde saha içinde ve saha dışındaki arkadaşlarımıza hissettirmeye çalışıyoruz. Her zaman iyi mücadele etmek zorundayız. Bu armanın sorumluluğunu bilmemiz gerekiyor. Şu andaki arkadaşlarımız bunu çok iyi şekilde algılıyor ve hissediyor. İyi olacağını, tekrar güzel bir çıkış yakalayacağımızı biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor ile yapacakları maça değinen Semih Kaya, şunları kaydetti:

"Çaykur Rizespor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Aktif olarak bulunan, bir şeyler katmaya çalışan, takıma yardımcı olmak isteyen oyuncularımıza sahip çıkalım. Onlara değer verelim. Günün sonunda o sahaya biz çıkıyoruz. Yeter ki desteklerini esirgemesinler. Kötü de oynayabiliriz ama hiçbir şekilde kötü mücadele etme lüksümüz yok. Bundan şüpheleri olmasın. İyi hazırlandık. Kazanmak istiyoruz. Göztepe galibiyetinin bir anlamı olmasını istiyorsak çıkıp, aslanlar gibi mücadele edip savaşıp kazanmaktan başka çaremiz yok. Bulunduğumuz durumdan çıkmaya başladık. En kısa zamanda daha iyi konumlara geleceğiz."

"KARAKTERLİ VE SAYGILI BİR HOCAYA SAHİBİZ"

Semih Kaya, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'in karakterli ve saygılı biri olduğunu söyledi.

Torrent'in kariyerinden bahseden sarı-kırmızılı futbolcu, "Kişisel olarak fikrim, karakterli ve saygılı bir hocaya sahibiz. Kulübümüze ve camiamıza artı şeyler katmak isteyen bir hocamız var. Bireysel olarak bizimle çok ilgileniyor. Eksiğimiz olan şeyleri çekinmeden yüzümüze vuruyor. Artı olan şeylerimizi direkt artı şekilde yansıtıyor. Her zaman pozitif şekilde onun desteğini çok net şekilde hissedebiliyoruz. Genç ve bizim gibi tecrübeli oyuncular için onunla çalışmak bir şans." şeklinde görüş belirtti.