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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy: Bu sezon istediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde kupa finali var - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy: Bu sezon istediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde kupa finali var

        Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezonun istedikleri gibi geçmediğini ama önlerinde Ziraat Türkiye Kupası Finali olduğunu ve ona odaklandıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 21:59 Güncelleme: 08.05.2024 - 21:59
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        "Önümüzde kupa finali var"
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        70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde 2023 yılın enleri sahiplerini ödüllerini aldı. Tören öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş’ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, "Bu sezon istediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde kupa finali var. Onu düşünüyoruz, oraya odaklıyız. Kendi açımdan da iyi geçiyor. İyi bir performans verdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

        Transferle ilgili sorulan soruya ise Kılıçsoy, "Ben bu konularla ilgilenmiyorum. Kulübümüm çıkarları doğrultusunda, her zaman kulübüme göre hareket ediyorum" diye cevap verdi.

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