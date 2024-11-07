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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy forvette kendine geldi - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy forvette kendine geldi

        Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, bu sezon ilk kez görev aldığı forvet hattında ilk golünü kaydetti.

        Giriş: 07.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 07.11.2024 - 13:05
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        Semih Kılıçsoy forvette kendine geldi
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        Ciro Immobile'nin de transfer edilmesiyle bu sezon sol kanatta görev alan Semih Kılıçsoy inişli çıkışlı bir görüntü sergilemişti.

        Malmö maçına kadar oynanan 16 resmi maçın 14'ünde forma giyen Semih, bunların 7'sine ilk 11'de başlarken Giovanni van Bronckhorst tarafından uzun bir süre yedek de bırakıldı.

        Sezon başından bu yana sadece 2 asist üreten Semih, Ciro Immobile'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Malmö maçında ise forvette başladı.

        Asıl mevkisi olan ileri uçta özellikle ikinci yarıda etkili bir performans ortaya koyan Semih, 85. dakikada ise şık bir vuruşla fileleri buldu.

        Semih bu sezonki ilk golünü, forvette oynadığı ilk maçta atarken Ciro Immobile'nin yokluğunda Başakşehir maçı öncesinde de teknik heyeti sevindirdi.

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