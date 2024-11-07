Semih Kılıçsoy forvette kendine geldi

Ciro Immobile'nin de transfer edilmesiyle bu sezon sol kanatta görev alan Semih Kılıçsoy inişli çıkışlı bir görüntü sergilemişti.

Malmö maçına kadar oynanan 16 resmi maçın 14'ünde forma giyen Semih, bunların 7'sine ilk 11'de başlarken Giovanni van Bronckhorst tarafından uzun bir süre yedek de bırakıldı.