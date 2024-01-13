Semih Kılıçsoy gollerine devam ediyor
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkarttı. Kılıçsoy, siyah-beyazlı forma ile çıktığı son 4 müsabakada 5 gol kaydetti.
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup ederken, genç futbolcu Semih Kılıçsoy gollerine devam etti.
Karşılaşmanın 62. dakikasında sahneye çıkan Kılıçsoy, takımının ilk golünü atarak bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkarttı.
18 yaşındaki futbolcu, ayrıca son 4 müsabakada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.
Karşılaşmaya 11’de başlayan Semih Kılıçsoy, 81. dakikasında yerini Ante Rebic’e bıraktı.
"ATTIKÇA DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"
Beşiktaş'ın genç ismi Semih Kılıçsoy, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.
Genç yıldız, "Şehitlerimize rahmet diliyorum. Benim gollerimden ziyade, takımın kazanması önemli. Yeni hocamızla taraftarımızın önünde galip geldik, inşallah böyle devam edecek." dedi.