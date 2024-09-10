Semih Kılıçsoy idmanda yok!
Beşiktaş, 4 günlük iznin ardından Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlarken Semih Kılıçsoy antrenmanda yer almadı.
Giriş: 10.09.2024 - 18:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:00
Beşiktaş'ta 4 günlük izin sona erdi ve Trabzonspor maçının hazırlıkları yeniden başladı.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Semih Kılıçsoy, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.
Semih, kasığındaki sakatlık nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan da çıkarılmıştı.
Semih'in Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.
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