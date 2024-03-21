Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı - Futbol Haberleri

        Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

        Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 15:07 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna alındı.

        İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

        "A Milli Takım kadrosunda bulunan futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi.

        A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamaya istinaden, iki futbolcumuz A Millî Takımımızın Macaristan ile oynanacak özel maç için Budapeşte'ye hareketinden önce, İstanbul'daki hazırlıklarına devam eden Ümit Millî Takımımızın kampına katılacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi