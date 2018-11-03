Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, 2-2 beraberlikle sona eren Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.



Galatasaray karşısında galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Özsoy, "Galatasaray yönetimine teşekkür ederiz, çok iyi ağırlandık. Üzüntümüz çok büyük, genç kardeşimizi kaybettik. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyoruz, farklı olabilirdi. Saha içerisinde yaşananlar sahada kaldı, dışarıda herhangi bir olay yaşanmadı. Penaltı pozisyonunda düşüncem, geçen hafta Benzia'ya verilen penaltı gibi. 2-0 iken skor bizim de birkaç şikayetimiz var, 2-2 iken bazı pozisyonlar var" diye konuştu.



Maçtan sonra çıkan kırmızı kartların adil olmadığını ifade eden Özsoy, "Çıkan kırmızı kartlar için itirazımız var. Fatih Terim'in sözlerine ben bir şey diyemem, kendisine sorun. Hocanın bize karşı davranışı iyiydi ama saha içerisini bilemem. Maçtan sonra daha fazla kırmızı kart Galatasaray taraftarına çıkmalıydı. Fatih hoca diyorsa ki bize bir haksızlık var, biz de diyoruz ki bize de bir haksızlık var" şeklinde konuştu.



Derbide takımın başında yer alan Erwin Koeman'ın Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuşan Özsoy, "Teknik direktör konusunda da çalışmalarımız devam ediyor, yönetim kurulumuzda görüşüyoruz ve yakın bir zamanda sonuca ulaşacağını düşünüyorum, gereken açıklamayı da zaten yaparız" ifadelerini kullandı.

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