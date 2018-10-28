Semih Saygıner dünya üçüncüsü oldu

Fransa'nın La Baule kentinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında 3 Bant Dünya Kupası tarihinde oynanmış en yüksek ortalama rekorunu kıran Saygıner, Cho Jae-Ho ile oynadığı yarı final maçını mağlup tamamlayarak dünya kupasını 3'üncülük kürsüsünde noktaladı.

Son dünya şampiyonu Hollandalı Dick Jaspers ile oynadığı maçta 40 sayıyı 6 ıstaka, 6,667 ortalama ile bitiren Saygıner, bu ortalama ile yeni Türkiye rekorunu da kırmıştı.

Semih Saygıner verdiği uzun aradan sonra geri dönüş kariyerinin 4'üncü yılında 4'üncü madalyasını da kazanarak dünya klasmanında 3 numaraya yükseldi.

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