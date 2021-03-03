Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e üslup eleştirisi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSemih Yalçın'dan Meral Akşener'e üslup eleştirisi:
ABONE OL

Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e üslup eleştirisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına "oldukça kaba, nobran, mağrur ve mütekebbir bir üslupla" cevap verdiğini öne sürdü.

Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e üslup eleştirisi:
AA

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in ülkenin gerçeklerinden ve siyasetin dinamiklerinden uzak bir hayal aleminde olduğunu, politika kavgasında üste çıkmak ve ön almak için bir ayrı bir dil kullandığını ifade etti.

Akşener'in siyasi liderlik lisanıyla argo sokak ağzını birbirine karıştırdığını iddia eden Yalçın, "İP müdiresinin politika serüveni boyunca özellikle MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ve partimiz aleyhinde takındığı tutum, kibirli salyangozun hikayesine benzemektedir. Hikayeye göre; kabuğunu beğenmeyen ve uçarı bir kelebek olmaya özenen salyangoz, şiddetli bir yağmura yakalanınca kurtuluşu kabuğuna sığınmakta bulur. Anlar ki kabuğu kendi varlığı için çok değerlidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Akşener hakkındaki değerlendirmelerinin büyük bir siyasi nezaketle seçilmiş cümlelerle örülü, öğüt niteliğinde olduğunu belirten Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İP müdiresi bundan ders çıkarıp ibret alması gerekirken, bir zamanlar arasında yer aldığı büyük, şerefli ve izzetli bir camiayı küçümsemektedir. Üstelik milliyetçi-ülkücü camiayı vukuf ve liyakatle temsil eden güçlü bir siyasi partiyi başka mahfillere şikayet etmektedir. Ayrıca Sayın Devlet Bahçeli'nin beyanlarına cevap verirken oldukça kaba, nobran, mağrur ve mütekebbir bir üslup takınmaktadır."

Yalçın, Akşener'in yanlış yolda ve zararda olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Zillet ittifakı dayanışma içinde iktidar olma kararını hangi sabah kahvaltısında, kimlerin katılımıyla ve nerede almıştır? Akşener’in, siyasi PKK acentesi HDP'nin eski eş genel başkanı ve kravatlı terörist Selahattin Demirtaş ile kahvaltıda zıkkımlanma özlemi; Mithat Sancar, Pervin Buldan ve mekaplı kuyrukları tarafından kırsalda verilen bir ziyafette mi giderilmiştir? HDP tarafından gerçekleşeceği ilan edilen, İmralı ve Kandil icazetli mevhum 'şer iktidarı'nın cumhurbaşkanı adayı yoksa Meral Akşener midir?"

Yalçın, 2023'ün yaklaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde siyasetin olağan fırtınaları daha da şiddetlenecek, tayfunlar, yıldırımlar atmosferi saracaktır. Böylesi bir ortamda, yuvasını terk ederek kelebek rüyası görenlerin dışarıda kalma ve hayatiyetlerini sürdürme şansları hiç yoktur." ifadelerine yer verdi.

Semih Yalçın, Akşener'in HDP'li vekillerin fezlekeleri konusunda fikren ve ruhen gelgitler yaşadığını, bir bakıma kendine bir çıkış yolu, bir kurtuluş çaresi aradığını ifade etti.

- "Hepsinde İP müdiresi için hayır ve kurtuluş vardır"

Bahçeli'nin Akşener'e "Evine dön" çağrısında bulunduğunu anımsatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Evine dönmek; tası tarağı toplayıp siyaset ikliminin sert atmosfer olaylarından kendini kurtararak yuvasına sığınmak, ailesine ve torunlarına vakit ayırmak olarak da değerlendirilebilir. Evine dönme meselesi, kimilerince İngilizce 'Go home' anlamına gelen 'Evine dön' kıvamında bir sesleniş olarak da mütalaa edilebilir. Meseleye hangi zaviyeden bakılırsa bakılsın, hepsinde İP müdiresi için hayır ve kurtuluş vardır."

Yalçın, Akşener'in ifadelerinin tam aksine MHP'nin Türkiye gerçeklerinin tam merkezinde olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"MHP ekonomiden dış politikaya, hukuktan milli güvenliğe, adaletten toplumsal barışa kadar Türkiye'nin mevcut sorunlarına çözüm üretmek için gece gündüz çalışan bir partidir. Gel gelelim, İP müdiresi bu şaşmaz ve yalın hakikati görmezden gelmekte, inkara tevessül etmektedir. Hani derler ya, 'Görenedir Görene! Köre nedir Köre ne!' Şükür ki millet uyuyanları da gaflet ve dalalet içindekileri de ihanet girdabına yuvarlananları da ülke için çaba gösterenleri de görmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı'nı Meclis’te Ağırladı
GÜNDEMŞentop'un misafiri KKTC Başbakanı
SON DAKİKA İçişleri açıkladı: İşte 'kontrollü normalleşme' cevapları - Haberler
GÜNDEMİçişleri'nden 'kontrollü normalleşme' yanıtları
AK Partili Özkan: 2023'te HDPyi sandığa gömerek, inşallah bir tabela partisi haline getireceğiz
GÜNDEM"HDP sandığa gömülüp tabela partisi olacak"
AÖL sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEMAÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan baba ile oğul birer gün arayla koronavirüsten öldü
GÜNDEMBaba ile oğlu korona kurbanı
60 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor? - 60 yaş üzeri aşılama hangi tarihte başlayacak?
GÜNDEM60 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Müslüm Gürses'i andı
GÜNDEMMüslüm Baba'ya videolu anma
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak
GÜNDEMBilim Kurulu toplantısı ne zaman?
SON DAKİKA Çocuk katili bir de sapık çıktı! 15 yıl... - Haberler
GÜNDEMAlperen'in katiline kızını istismardan ceza!
Son dakika: Mubariz Gurbanoğlu için tahliye talebi - Haberler
GÜNDEMMubariz Gurbanoğlu için tahliye talebi