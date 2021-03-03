Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e üslup eleştirisi:

AA

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Akşener'in ülkenin gerçeklerinden ve siyasetin dinamiklerinden uzak bir hayal aleminde olduğunu, politika kavgasında üste çıkmak ve ön almak için bir ayrı bir dil kullandığını ifade etti.

Akşener'in siyasi liderlik lisanıyla argo sokak ağzını birbirine karıştırdığını iddia eden Yalçın, "İP müdiresinin politika serüveni boyunca özellikle MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ve partimiz aleyhinde takındığı tutum, kibirli salyangozun hikayesine benzemektedir. Hikayeye göre; kabuğunu beğenmeyen ve uçarı bir kelebek olmaya özenen salyangoz, şiddetli bir yağmura yakalanınca kurtuluşu kabuğuna sığınmakta bulur. Anlar ki kabuğu kendi varlığı için çok değerlidir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Akşener hakkındaki değerlendirmelerinin büyük bir siyasi nezaketle seçilmiş cümlelerle örülü, öğüt niteliğinde olduğunu belirten Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İP müdiresi bundan ders çıkarıp ibret alması gerekirken, bir zamanlar arasında yer aldığı büyük, şerefli ve izzetli bir camiayı küçümsemektedir. Üstelik milliyetçi-ülkücü camiayı vukuf ve liyakatle temsil eden güçlü bir siyasi partiyi başka mahfillere şikayet etmektedir. Ayrıca Sayın Devlet Bahçeli'nin beyanlarına cevap verirken oldukça kaba, nobran, mağrur ve mütekebbir bir üslup takınmaktadır."

Yalçın, Akşener'in yanlış yolda ve zararda olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Zillet ittifakı dayanışma içinde iktidar olma kararını hangi sabah kahvaltısında, kimlerin katılımıyla ve nerede almıştır? Akşener’in, siyasi PKK acentesi HDP'nin eski eş genel başkanı ve kravatlı terörist Selahattin Demirtaş ile kahvaltıda zıkkımlanma özlemi; Mithat Sancar, Pervin Buldan ve mekaplı kuyrukları tarafından kırsalda verilen bir ziyafette mi giderilmiştir? HDP tarafından gerçekleşeceği ilan edilen, İmralı ve Kandil icazetli mevhum 'şer iktidarı'nın cumhurbaşkanı adayı yoksa Meral Akşener midir?"

Yalçın, 2023'ün yaklaştığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde siyasetin olağan fırtınaları daha da şiddetlenecek, tayfunlar, yıldırımlar atmosferi saracaktır. Böylesi bir ortamda, yuvasını terk ederek kelebek rüyası görenlerin dışarıda kalma ve hayatiyetlerini sürdürme şansları hiç yoktur." ifadelerine yer verdi.

Semih Yalçın, Akşener'in HDP'li vekillerin fezlekeleri konusunda fikren ve ruhen gelgitler yaşadığını, bir bakıma kendine bir çıkış yolu, bir kurtuluş çaresi aradığını ifade etti.

- "Hepsinde İP müdiresi için hayır ve kurtuluş vardır"

Bahçeli'nin Akşener'e "Evine dön" çağrısında bulunduğunu anımsatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Evine dönmek; tası tarağı toplayıp siyaset ikliminin sert atmosfer olaylarından kendini kurtararak yuvasına sığınmak, ailesine ve torunlarına vakit ayırmak olarak da değerlendirilebilir. Evine dönme meselesi, kimilerince İngilizce 'Go home' anlamına gelen 'Evine dön' kıvamında bir sesleniş olarak da mütalaa edilebilir. Meseleye hangi zaviyeden bakılırsa bakılsın, hepsinde İP müdiresi için hayır ve kurtuluş vardır."

Yalçın, Akşener'in ifadelerinin tam aksine MHP'nin Türkiye gerçeklerinin tam merkezinde olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"MHP ekonomiden dış politikaya, hukuktan milli güvenliğe, adaletten toplumsal barışa kadar Türkiye'nin mevcut sorunlarına çözüm üretmek için gece gündüz çalışan bir partidir. Gel gelelim, İP müdiresi bu şaşmaz ve yalın hakikati görmezden gelmekte, inkara tevessül etmektedir. Hani derler ya, 'Görenedir Görene! Köre nedir Köre ne!' Şükür ki millet uyuyanları da gaflet ve dalalet içindekileri de ihanet girdabına yuvarlananları da ülke için çaba gösterenleri de görmektedir."