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        Haberler Magazin Semiramis Pekkan 76 yaşında; "Bana sürpriz doğum günü yaptılar" - Magazin haberleri

        Semiramis Pekkan 76 yaşında

        76'ncı yaşına giren Semiramis Pekkan için ablası Ajda Pekkan ve arkadaşları sürpriz doğum günü partisi organize etti. Yaşadığı mutluluğu sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaşan Pekkan; "Dünyada ailenle, sevdiğin dostlarınla bir arada olmaktan başka daha güzel ne olabilir ki?" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 10:55 Güncelleme: 14.10.2024 - 10:55
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        "Sürpriz doğum günü yaptılar"
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        Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, 76'ncı yaşına girdi. Süperstar, arkadaşlarıyla birlikte kız kardeşinin yeni yaşına özel bir parti organize etti.

        Gece boyunca aralarında ablası Ajda Pekkan ve yakın arkadaşlarının olduğu keyifli anları da kayda aldı.

        "DÜNYADA AİLEYLE OLMAKTAN DAHA GÜZEL NE OLABİLİR Kİ?"

        Semiramis Pekkan, yaşadığı sevinci; "Dünyada ailenle, sevdiğin dostlarınla bir arada olmaktan başka daha güzel ne olabilir ki? Benim güzel kardeşim Ajdam ve canım dostum Tamer, sürpriz bir doğum günü partisi yaptılar bana" sözleriyle ifade etti.

        "HARİKA BİR AKŞAM GEÇİRDİM"

        Semiramis Pekkan ardından; "Ailem, oğlum, sevdiğim dostlarımla harika bir akşam geçirdim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Mesajlarınıza ve doğum günü notlarınıza minnettarım" diyerek sevenlerine teşekkürlerini sundu.

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        #Semiramis Pekkan
        #Ajda Pekkan
        #doğum günü
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