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Haberler Gündem 3. Sayfa İFADESİ ŞAŞIRTI! Son Dakika: Semt pazarında özel düzenekle yakalandı! - Haberler
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Antalya'da iğrenç olay! Video ve fotoğraf kaydetmek için özel düzenekli poşetle yakalandı

Antalya'da iğrenç bir olay meydana geldi. Kentte mobilya ustası 60 yaşındaki Ş.D. telefonla fotoğraf ve görüntü almak için düzenek hazırladığı poşetle semt pazarında dolaşırken yakalandı. 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınan Ş.D, "Ben mobilya ustasıyım. Gördüğüm ürünlerin fotoğrafını çekmek için yaptım" dedi

İFADESİ ŞAŞIRTI! Son Dakika: Semt pazarında özel düzenekle yakalandı! - Haberler
Semt pazarında özel düzenekle yakalandı!
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DHA

Muratpaşa ilçesinde önceki gün özel olarak hazırladığı düzenekle semt pazarına gelen Ş.D, dolaşırken elindeki poşeti düşürdü. Poşetteki düzenekte telefon olduğunu gören vatandaşlar, durumu pazarda görev yapan zabıta ve polis ekiplerine bildirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine S.D.´nin yanına gelen polis ekipleri, şüpheliyi emniyete götürdü. Burada Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınan Ş.D., suçlamaları kabul etmedi.

İfadesinde, mobilya ustası olduğunu ve ürünleri çekmek için düzenek hazırladığını iddia eden Ş.D, "Ben mobilya ustasıyım. Gördüğüm ürünlerin fotoğrafını çekmek için öyle bir yola başvurdum" dedi.

Ş.D, savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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