Sen Anlat Karadeniz duygu dolu 28. bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Nefes'in Vedat'ın baskıları sonucu evladı ve sevdiği adam arasında kalışı izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Peki; Sen Anlat Karadeniz 29. bölümde neler yaşanacak? Sen Anlat Karadeniz 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Sen Anlat Karadeniz 28. bölüm özeti..

SEN ANLAT KARADENİZ 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 28.bölümü ile geçtiğimiz akşam ekrana gelmişti. 28. bölümün hemen ardından yeni bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Sen Anlat Karadeniz 29. bölüm frgagmanı yayınlandı.

İşte Sen Anlat Karadeniz 29. bölüm fragmanı:





SEN ANLAT KARADENİZ 28. BÖLÜM ÖZETİ

Yiğit'i kaybeden Nefes umudunu yitirmek üzereyken elinden Tahir tutar. Nefes'e kim olduğunu hatırlatan Tahir, karısını tekrar ayağa kaldırabilecek mi? Oğlum dediği Yiğit'i Vedat'ın elinden kurtarabilecek mi? Yiğit, Vedat karşısında güçlü durmaya çalışırken Vedat'ın sabrını zorlar. Vedat oğluna yaklaşmak için her yolu denerken Yiğit baba olarak kendine çoktan Tahir'i seçmiştir. Nefes'i oğlunun yokluğuyla sınayan Vedat, onu sonucunu bildiği bir tercihe zorlar. Tahir mi Yiğit mi diyen Vedat, Nefes'i elde etmeyi başarabilecek mi?

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