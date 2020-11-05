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Sen Çal Kapımı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 17. son bölüm...

Sen Çal Kapımı 17. bölüm dün akşam FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sevilen dizinin bu akşamki bölümünde Efe’nin oynadığı oyunda Eda’nın aldığı tavır Serkan ile Eda arasındaki ilişkiyi bambaşka bir noktaya sürükledi ve ortalık karıştı. Son bölümün ardından Sen Çal Kapımı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Sen Çal Kapımı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Çal Kapımı 17. bölüm özeti...

Sen Çal Kapımı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 17. son bölüm...

Başrollerini Kerem Bursin ve Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünde Eda ile Serkan arasında yaşananlar büyük heyecana sahne oldu. Peki 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efe, Türkiye’nin en önemli ailelerinden birini holdinge müşteri olarak getirerek Serkan’ın güvenini kazanmaya çalışır. Oysa aslında Serkan’la ilgili gizli planları vardır. Aile büyük projelerini vermeden önce, evlerinin tadilatını yaptırarak şirketi tanımak ister. Evin tadilatıyla Eda ve Serkan ilgilenir, evin sahipleri Emre ve Aslı’yla arkadaş olurlar. Aslı özel bir sırrını Eda’yla paylaşınca, işler çığırından çıkar. Serkan ve Eda birçok yanlış anlaşılmaya yol açacak tatlı bir maceraya atılırlar.

Bu arada Serkan, Eda’nın hamile olduğuna emindir. Ama Eda’nın bu konuda kendisine hiçbir şey söylememesi onu çıldırtmaktadır. Bir taraftan Eda’ya beslediği derin aşk, diğer taraftan ona yakın olamamak Serkan’ı mahveder.

Eda ise tüm kızgınlığına rağmen Serkan’a olan hislerine engel olamaz.

Efe’nin oynadığı oyunda Eda’nın alacağı tavır ise Serkan ve Eda arasındaki ilişkiyi bambaşka bir noktaya sürükleyecektir.

SEN ÇAL KAPIMI 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Sen Çal Kapımı 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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