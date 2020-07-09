Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm fragmanı! Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler?

Sen Çal Kapımı dün akşam ekranlara gelen ilk bölümüyle dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Başrolünde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm fragmanı ve oyuncuları

Sen Çal Kapımı

Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranalra gelen bölümünün ardından yayınlandı. Sen Çal Kapımı yeni sezonun romantik komedi dizisi olarak öne çıkıyor. Sen Çal Kapımı oyuncuları ve 2. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers ve İlkyaz Arslan yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 1. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda Yıldız, üniversitede bölüm birincisiyken son seneyi yurtdışında okumak üzere burs kazanmıştır, fakat son anda bursu kesilince Eda’nın hayatı altüst olur, üniversiteden atılır, lise mezunu kalır. Aylar boyunca, bursunu kesen Serkan Bolat’a ulaşmaya çalışır ama görüşemez. Halasının yanında çiçekçilik yapmaya başlar.

Bir gün Serkan Bolat’ın konuşma yapacağı yeri öğrenince yüzleşmek için karşısına çıkar. Birbirlerine kelepçeli olarak bir gün geçirmek zorunda kalırlar.

Eda’nın fevriliği, birbirlerine duydukları nefret ve aralarındaki karşı konulmaz çekim onları uzun süre oynamak zorunda kalacakları bir oyuna sürükler.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor eleme adayı kim oldu? Dün akşam 8 Temmuz 2020 Survivor dokunulmazlık oyununu KİM KAZANDI?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim?
Acun Ilıcalı Survivor kim elendi? Survivor 'da ŞOK ayrılık! 7 Temmuz Survivor SMS sıralaması belli mi?
TELEVİZYONSurvivor'da şaşırtan ayrılık
Tam Gaz oyuncuları ve konusu! Tam Gaz oyuncu kadrosu kimlerdir? Nerede çekildi?
TELEVİZYONTam Gaz oyuncuları ve konusu
Kuaförüm Sensin'de saç kesme gerginliği!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de saç kesme gerginliği!
Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi filmi kadrosu
TELEVİZYONOflu Hoca'nın Şifresi filmi bilgileri
Cenaze İşleri oyuncuları kimler? Cenaze İşleri filminin konusu ne?
TELEVİZYONCenaze İşleri oyuncuları kimler?
Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8'in konusu ne?
TELEVİZYONHızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler?
Tosun Paşa oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?
TELEVİZYONTosun Paşa oyuncuları kimler?
Sen Çal Kapımı konusu nedir? Sen Çal Kapımı dizi oyuncuları kimlerdir?
TELEVİZYONSen Çal Kapımı konusu nedir?
MasterChef Türkiye ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
TELEVİZYONMasterChef Türkiye ne zaman başlayacak?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X