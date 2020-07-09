Sen Çal Kapımı 2. yeni bölüm fragmanı, dizinin dün akşam ekranalra gelen bölümünün ardından yayınlandı. Sen Çal Kapımı yeni sezonun romantik komedi dizisi olarak öne çıkıyor. Sen Çal Kapımı oyuncuları ve 2. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers ve İlkyaz Arslan yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 1. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda Yıldız, üniversitede bölüm birincisiyken son seneyi yurtdışında okumak üzere burs kazanmıştır, fakat son anda bursu kesilince Eda’nın hayatı altüst olur, üniversiteden atılır, lise mezunu kalır. Aylar boyunca, bursunu kesen Serkan Bolat’a ulaşmaya çalışır ama görüşemez. Halasının yanında çiçekçilik yapmaya başlar.

Bir gün Serkan Bolat’ın konuşma yapacağı yeri öğrenince yüzleşmek için karşısına çıkar. Birbirlerine kelepçeli olarak bir gün geçirmek zorunda kalırlar.

Eda’nın fevriliği, birbirlerine duydukları nefret ve aralarındaki karşı konulmaz çekim onları uzun süre oynamak zorunda kalacakları bir oyuna sürükler.