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Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 29. son bölüm

Sen Çal kapımı 29. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Bige Önal, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 29. son bölüm özeti...

Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 29. son bölüm

Sen Çal Kapımı 29. son bölümde; Serkan’ın uçağı İtalya’ya iş için giderken kaybolur. Eda gelinliği içinde perişan bir halde yere yığılır. Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 29. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEN ÇAL KAPIMI 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Düğün için toplanmış olan herkes şaşkınlık ve korku içindedir. Uçağın düştüğü kesinleşir ama Serkan ortada yoktur.

Kaza sonrası Eda için Serkan’dan iyi haber bekleyerek geçen acı dolu günler başlar. Serkan’ın kaybı herkesin hayatında derin yaralar açmıştır. Onun yokluğunda Eda, Serkan’ın arkadaşları ve Aydan da merak ve acı içindedir.


Birbirlerine destek olarak hem özel hayatlarını sürdürmeye hem de Artlife Mimarlık’taki işleri aksatmadan sürdürmeye çalışırlar.

Sonunda Serkan geri döner. Hem de yanında tanıdık biriyle. Sağlığı yerindedir ama geçen süre içinde hayatında çok şey değişmiştir. Bu değişimler Eda’yı derinden sarsar. İnsanlar şaşkınlık içindeyken Eda bu değişim karşısında direnç göstermeye kararlıdır.

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