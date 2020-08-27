Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin izleyicilerinin gündeminde. Olayların durmak bilmediği Sen Çal Kapımı da Serkan ile Eda arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Sen Çal Kapımı 8. bölüm fragmanına dair detaylar ve 7. son bölüm özeti haberimizde.

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Sen Çal Kapımı 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI 7. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, Eda’ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda’nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa? Eda, Serkan’ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor…

Ama Serkan’dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan’ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor. Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin’le geçiriyormuş.

Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin'e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin'in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda’yı nasıl etkileyecek?