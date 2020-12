NESLİHAN YELDAN (AYDAN BOLAT)

“Bir kadının en önemli silahı stilidir. Giyimde, tavırda, karakterde.”

Serkan’ın annesi. Köklü, önemli bir ailenin tek kızı. Alptekin Bey’le evden kaçarak evlenmiş. Ama birbirini tutkuyla seven bir çiftken ilişkileri paramparça olmuş. Kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmeyen, etrafındaki her şeyi kontrol etmek isteyen bir kadın. Agorafobisi var. Ama özellikle şoförü Seyit sayesinde, sosyetik dünyada olan biten her şeyden haberi var.

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

25 Şubat 1969’da İstanbul’da doğan Neslihan Yeldan, oyunculuğa 1987’de Ortaoyuncular’da adım attı. 1995’te İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı bitirdikten sonra, bir süre Kent Oyuncuları, İstanbul Halk Tiyatrosu’nda, Dormen Tiyatrosu’nda ve Duru Tiyatro’da çalıştı. Çeşitli televizyon dizileri ve reklam filmlerinde rol alan ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" ile BKM Oyuncuları’na katılan Yeldan, ayrıca “Bir Demet Tiyatro” dizisi ve “Bana Bir Şeyhler Oluyor” oyununda da rol aldı. Bir Demet Tiyatro'da canlandırdığı Füreya karakteriyle tanınan Neslihan Yeldan, çeşitli sinema ve dizi filmlerde aldığı rollerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapıyor. Canlandırdığı birbirinden farklı karakterlerle her daim izleyicilerin beğenisini kazanan sanatçı, aynı zamanda Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde de jüri üyeliği yapmaktadır. Neslihan Yeldan’ın Aslan isminde bir oğlu var.

Neslihan Yeldan'ın Oynadığı Diziler

Sen Çal Kapımı / Aydan Bolat / 2020

İstanbullu Gelin / Senem / 2017

Arkadaşlar İyidir Candan / 2016

Saklı Kalan /Nevin / 2014

Kiraz Mevsimi / Önem / 2014-15

Kuzey Güney / Aynur / 2012

Bir Kadın Tanıdım / Füsun / 2011

Dürüye'nin Güğümleri / Handan, Hakime Hanım / 2009-10

Peri Masalı / Pamira / 2008

Kavak Yelleri / Nur / 2009-10

Sahte Prenses / Vicdan / 2006

Bir Demet Tiyatro / Füreyya / 2006

Sahra / Nil / 2004

Herşey Yolunda / Nilüfer / 2004

Dişi Kuş / 2004

Şapkadan Babam Çıktı / 2003

Yuvam Yıkılmasın Derya / 2003

Vaka-i Zaptiye Saadet / 2002

Güneş Yanıkları / Lale / 2000

Köstebek 2 / 1999

Deli Yürek / 1999

Ruhsar / Melike / 1997

Tatlı Kaçıklar / Serap / 1996-97

Sahte Dünyalar / 1995

Bir Demet Tiyatro / Füreyya / 1995

Yaz Evi / Alev / 1993

Şeytanın Kurbanları / İlknur / 1989

Neslihan Yeldan'ın Oynadığı Filmler

Deliormanlı / Televizyoncu / 2016

Karınca Kapanı / Münevver Sarıselimoğlu / 2013

Vücut / Meltem / 2011

Veda / Pakize Bozok / 2010

Organize İşler / Lalezar / 2005

Kaçıklık Diploması / Heykeltraş / 1998

Ateş Üstünde Yürümek / 1991