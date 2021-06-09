Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile yeniden FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başlıyor. Yeni bölümde; Serkan’ın geçirdiği hastalık sonrası yolları ayrılan Eda ve Serkan, yıllar sonra yeniden karşılaşır. Birbirlerine duydukları aşk ilk günkü gibi taze olsa da, yıllar bazı şeyleri değiştirmiştir. Aşk kapılarını çalmaya devam ederken Eda’nın Serkan’dan sakladığı büyük bir sır vardır…

SEN ÇAL KAPIMI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sen Çal Kapımı 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'da başlayacak.

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