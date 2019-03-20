Ramazan Özer'in yönettiği, Gürbey İleri, Karel Gürtekin, Hakan Meriçliler, Semra Dinçer ve Köksal Engür'ün başrollerini paylaştığı 'Ali'nin galasına katılanlar film boyunca ağladı. Beyazperdeye oğlunun kanser olduğunu öğrenen bir babanın yaşadıklarını yansıtan 'Ali'nin gala gösteriminin bitiminde konukların birbirlerine sorduğu soru şu oldu; 'Sen olsan ne yapardın?'...

Senaryosu Gurbet Gurur Cantürk'e ait olan 'Ali'nin başrol oyuncuları filmi şöyle değerlendirdi;

Gürbey İleri: Çok samimi ve çok gerçek bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Film, kansere yakalanmış bir çocuğun yaşadığı çaresizliğini anlatıyor. Umut var mı sorusuna cevap vermek gerekirse bu filmde; her şeyi öylesine çok çabuk tükettiğimiz bir devirde yaşıyoruz ki, karşı taraftan bir beklenti olmadan değer vermeyi unuttuk. Sevgiyi unuttuk. Filmimiz ailemizin, sevdiklerimizin, sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerektiğini tekrardan hatırlatacaktır diye düşünüyorum.

Hakan Meriçliler: Bu film gerçekten daha gerçek! Birazdan ben de ilk defa seyretmiş olacağım filmi ama şunu söyleyebilirim ki, bu filmde olduğum her ana kefilim. Böyle filmlerde sadece oynamak yetmez, çok daha başka unsurlar da gerekli. Bu anlamda filme tam anlamıyla kefilim.

Karel Gürtekin: İnsanların bu filme geldikten sonra sevdiklerine sıkı sıkı sarılacaklarını, onları biraz daha sahipleneceklerini düşünüyorum. Biz filmi çekerken gerçekten çok duygulandık. Türkiye'de, belki şu son dönemdeki, en iyi dram filmlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim.

Semra Dinçer: Bu filmin farklılığı, gerçek ve yaşanmış bir hikâye olmasıydı. İzleyiciyi şahane bir film bekliyor.