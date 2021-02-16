Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Sen Sağ Ben Selamet filmi oyuncuları kimler? Sen Sağ Ben Selamet filmi konusu nedir?

Sen Sağ Ben Selamet filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. 2016 çıkışlı Türk komedi filmi Sen Sağ Ben Selamet oyuncuları ve konusu haberimizde...

Sen Sağ Ben Selamet filmi oyuncuları kimler? Sen Sağ Ben Selamet filmi konusu nedir?

Sen Sağ Ben Selamet filmi oyuncuları kimler? Sen Sağ Ben Selamet filmi konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Salim'in başından geçen olayları konu alan Sen Sağ Ben Selamet filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde..

SEN SAĞ BEN SELAMET FİLMİ OYUNCULARI

Burçin Bildik - Salim
Ufuk Özkan - Sansar
Tuvana Türkay - Doğa
Lale Başar
Ayçin İnci
Hakan Karahan
Hasan Küçükçetin
Müge Üzel
Savaş Alp Başar
Emrah Özdilek
Gamze Aydoğdu
Murat Kocacık

SEN SAĞ BEN SELAMET FİLMİ KONUSU

Üç kaçağın yolu sık sık kesişmektedir. Cezaevinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar’ı, Sivas Kapalı Cezaevi’ne götürecek nakil aracı, Selamet’i de memleketine bırakacaktır. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır; Goril Behlül. Araçlarının çarpışmasından sonra başlarından macera dolu komik olaylar geçecektir. Bu üç kaçağın sürükleyici aksiyon, komedi ve maceralarına konu edinen filmin oyuncu kadrosunda ise Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar,Ayçin İnci, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Murat Kocacık, Müge Uzel, Gamze Aydoğdu, Emrah Özdilek ve Savaş Alp Başar yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emprie State oyuncuları kimler? Emprie State filmi konusu nedir? Emprie State filmi hakkında
TELEVİZYONEmprie State oyuncuları kimler?
Hokkabaz filmi oyuncuları kimler? Hokkabaz filmi konusu nedir? Hokkabaz nerede çekildi?
TELEVİZYONHokkabaz filmi oyuncuları kimler?
TV Yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 16 Şubat 2021
'Yeni Çukur' şaşırttı
TELEVİZYON'Yeni Çukur' şaşırttı
Arif Verimli neden ayrıldı? Müge Anlı Arif Verimli neden yok?
TELEVİZYONArif Verimli neden ayrıldı?
Reyting sonuçları 15 Şubat 2021 Pazartesi! Dizi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Pazartesi reytingleri
TELEVİZYON15 Şubat reyting sonuçları açıklandı
Sefirin Kızı 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 40. son bölüm
TELEVİZYONSefirin Kızı yeni fragman geldi mi?
Yasak Elma 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 98. son bölüm
TELEVİZYONYasak Elma yeni fragman geldi mi?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? - Kurtlar Vadisi Kaos yeni oyuncuları kimle
TELEVİZYONKurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?
Çukur 117. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 116. son bölüm izle
TELEVİZYONÇukur 117. yeni bölüm fragmanı...