Sen Sağ Ben Selamet filmi oyuncuları kimler? Sen Sağ Ben Selamet filmi konusu nedir? Sorusu sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Salim'in başından geçen olayları konu alan Sen Sağ Ben Selamet filmiyle ilgili ayrıntılar haberimizde..

SEN SAĞ BEN SELAMET FİLMİ OYUNCULARI

Burçin Bildik - Salim

Ufuk Özkan - Sansar

Tuvana Türkay - Doğa

Lale Başar

Ayçin İnci

Hakan Karahan

Hasan Küçükçetin

Müge Üzel

Savaş Alp Başar

Emrah Özdilek

Gamze Aydoğdu

Murat Kocacık

SEN SAĞ BEN SELAMET FİLMİ KONUSU

Üç kaçağın yolu sık sık kesişmektedir. Cezaevinden tahliyesine iki gün kalan Selamet ile müebbet cezası olan koğuş arkadaşı Sansar, aynı yolun yolcularıdır. Sansar’ı, Sivas Kapalı Cezaevi’ne götürecek nakil aracı, Selamet’i de memleketine bırakacaktır. Bu yolun karşı yönden gelen bir başka yolcusu daha vardır; Goril Behlül. Araçlarının çarpışmasından sonra başlarından macera dolu komik olaylar geçecektir. Bu üç kaçağın sürükleyici aksiyon, komedi ve maceralarına konu edinen filmin oyuncu kadrosunda ise Ufuk Özkan, Burçin Bildik, Tuvana Türkay, Lale Başar,Ayçin İnci, Hakan Karahan, Hasan Küçükçetin, Murat Kocacık, Müge Uzel, Gamze Aydoğdu, Emrah Özdilek ve Savaş Alp Başar yer alıyor.