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Duruşmada karısının kendisini aldattığını söyledi
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Haberler > GÜNDEM > Öldürmeden önce yaptığı inanılmaz! Mahkemede dinletilen ses kaydı şoke etti

Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Bursa’da çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öğrenen eşi Emine Keskin’i boğazını sıkarak öldürdüğü iddia edilen Ahmet Keskin’in yargılanması devam ediyor. Olayla ilgili görülen son duruşmada, Emine Keskin’in öldürülmeden önce kız kardeşi ile yaptığı telefon görüşmelerine ait ses kayıtları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında Emine Keskin’in eve gizli kamera yerleştirdiği ve Ahmet Keskin’in bunu fark ettiği detayı dikkati çekti.

13.09.2018 - 10:53 | Güncelleme: İHA

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre çocuklarına cinsel istismarda bulunan Ahmet Keskin, bunu öğrenen ve ispatlamak isteyen eşi Emine Keskin’i otomobille gezdikleri sırada boğazını sıkarak öldürmek istedi. Nefessiz kalan Emine Keskin ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken zanlı Ahmet Keskin ise gözaltına alınarak tutuklandı.

Olaydan sonra Ahmet Keskin hakkında eşini kasten öldürmek ve çocukların cinsel istismarı suçlarından ayrı 2 dava açıldı. Tutuklu bulunan Ahmet Keskin’in yargılaması devam ediyor. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde eşini kasten öldürmek suçundan hakim karşısına çıkan Ahmet Keskin’in son duruşmasına öldürdüğü eşinin yakınları ve taraflar katıldı.

Ahmet Keskin duruşmada bir önceki duruşma verdiği savunmayı tekrar ederek, “Ben araba kullanmayı bilmem, eşim Dereçavuş tarafından sürdü arabayı. Yola moloz döküldüğü için gidemedik, geri dönerken 'Geçen hafta buradan geldiğimde yoktu bu molozlar.' dedi. Ben anlamadığımı söyleyince, 'Sen anlayamazsın zaten o kapasite yok, daha sen dün gece nerede olduğumu bile soramazsın, iki yıldır seni aldatıyorum. Ne oldu beni mi öldüreceksin? Sen tavuk bile kesemezsin.' dedi. Çocukların benden olmadığını söyleyince beynim durdu benim, biz düştük sonra sol kapıdan, nasıl oldu anlayamadım. Eşime baktım, ses yoktu. Yüzünü yıkadım, kendine gelmedi, kalp masajı yaptım nefes almaya başladı, gözünü açtı, gözüyle işaret yaptı. O sırada korucular geldi, ambulans gelene kadar kalbi durdu, onlar müdahale edince tekrar çalıştı, sonra hastanede öldü. Nasıl olduğunu anlayamadım, ben böyle bir şeye asla cesaret edemezdim, pişmanım” dedi.

Duruşmada Emine Keskin’in öldürülmeden önce kız kardeşi ile yaptığı telefon görüşmesine dair ses kayıtları dinlendi. Kayıtlarda eşi Ahmet Keskin’in çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu dile getiren Emine Keskin’in kız kardeşine ‘Eve gizli kamera yerleştirdim. Kızlarıma cinsel istismarda bulunuyor. Her şeyi ispatlayıp engel olmak istedim ama kamerayı fark etti ve kamerayı kaldırdı’ dediği duyuldu. Ses kayıtlarını dinleyen mahkeme heyeti sanık Ahmet Keskin’e yeniden söz hakkı verdi. Sanık Keskin eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Önceki celse yine eşinin kendisini aldattığını iddia eden Keskin’in talebi üzerine 4 çocuğa DNA testi yaptırılması için yazı yazılmıştı. Son duruşmada henüz DNA raporunun gelmediği görülürken, mahkeme heyeti duruşmayı raporun gelmesinin beklenmesi üzerine 5 Aralık tarihine erteledi.

 

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