Sena Can, Paris 2024'te finallere yükselemedi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı kadınlar skeet kategorisinde elemeler ve finaller yapıldı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı kadınlar skeet kategorisinde gerçekleştirilen elemeler ve finallerde milli sporcu Sena Can, turnuvaya veda etti.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda elemelerde mücadele eden milli sporcu Sena Can, finallere yükselemedi.
Şilili sporcu Francisca Crovetto Chadid altın madalyanın sahibi olurken, Büyük Britanyalı Amber Jo Rutter gümüş, ABD'li Austen Jewell Smith ise bronz madalya kazandı.