Şenay Lambaoğlu: Güzelliklerle hatırlanacak bir gece

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Sanatçı Şenay Lambaoğlu, geçtiğimiz akşam verdiği konser ile uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluştu. Pandemi sürecinde üretmeye devam eden ve arka arkaya şarkılar yayınlayan Lambaoğlu, sevilen şarkılarını kendine has tarzıyla yorumlayarak, izleyicilerden alkış aldı.

Şenay Lambaoğlu, konser ile ilgili duygularını ise şu şekilde dile getirdi:

2020 yılının son günlerinde Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde uzun bir aradan sonra dinleyicilerimle tekrar buluşmak tarifsiz bir mutluluktu. Konserin başından sonuna kadar heyecan içindeydik. Mesafeli ve maskeli de olunsa müziğin birleştirici gücü aramızdaki tüm sınırları kapattı. Pandemi günlerinde yayınladığım 'Müzik İyileştirir' şarkıma ilk kez canlı olarak bu konserde yer verdik. Çok güzel tepkiler ve geri dönüşler aldık performansımızla ilgili. Bu gece 2020'nin tüm olumsuzluklarına rağmen, güzelliklerle hatırlanacak bir gece olarak hafızamda kalacak.

Konserde piyanoda Kaan Bıyıklıoğlu, kontrbasta Enver Muhamedi ve saksofonda Batuhan Şallıel bana eşlik etti.