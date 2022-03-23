Şenay Lambaoğlu'ndan 'Hayat Defteri' 0:00 / 0:00

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"Hayat Defteri" adlı dlbüm, Şenay Lambaoğlu'na ait sekiz şarkıdan oluşuyor. "Hayat Defteri"ne "Devrin Usta", "Yordun Beni Dünya"ya Gökçe Yağmur, "Eyvah" şarkısına ise Lambaoğlu, klip için kamera arkasına geçiyor. Albümün kliplenen son şarkısı "Eyvah" ile kadın cinayetlerini konu edinen sanatçı, güçlü sesiyle öfke ve kırgınlığını bir ağıt olarak öne çıkarıyor.

Her albümünde yeni bir sound ve yaklaşım yakalamaya özen gösteren sanatçı, Hakan Kurşun (Gitar, Düzenlemeler), Eylem Pelit (Bas) ve Volkan Öktem'den (Davul) oluşan ustalar kadrosuyla albümünü oluşturdu.

Herhangi bir janr arayışında olmaktansa progresif bir bakış̧ açısıyla hem kendisini hem de müziğini yenilemeyi seçen Şenay Lambaoğlu, birlikte çalıştığı müzisyenlerle daha cesur, özgür ve açık bir sound yakalıyor.

Müzik yazarları tarafından beğeniyle karşılanan "Hayat Defteri" adını verdiği albümde yaşanılan sürece dikkat çeken Şenay Lambaoğlu; sesimizi duyurmanın artık daha zor olmasından ötürü tepkilerimizde de sertleştiğimizi ve bunu müziğine yansıttığını vurguluyor.

"Hayat Defteri"nin kayıt süreci de her şey gibi pandemiden etkilendi. Şenay Lambaoğlu ve Hakan Kurşun'un stüdyoda demolarını kaydettiği parçaları Volkan Öktem ve Eylem Pelit kendi stüdyolarında çaldı. Dört müzisyen hiç bir araya gelmeden kaydı tamamladı.

Şenay Lambaoğlu, "Müzik söz konusu olunca ortak duygularda buluşmak için mesafe engel değil." diyor.