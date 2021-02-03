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SEND4US ABD pazarının kapılarını daha hızlı açmayı vaat ediyor

SEND4US Amerika'nın online pazaryerlerinde yer almak isteyen Türk satıcılara depo lojistik ve ve sipariş yönetimi hizmeti sunuyor. Firmanın Kurucu Ortağı Okan Barlas "Yerli ve milli ürünlerimizin bu pazarda yer almasını sağlayarak hem Türkiye'deki üreticilere hem de Türkiye'nin e-ihracat hedeflerine katkı yapmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu

SEND4US ABD pazarının kapılarını daha hızlı açmayı vaat ediyor
Genel

Üç Türk girişimci Okan Barlas, Merih Fındık ve Onur Kutlubay tarafından kurulan SEND4US; Amazon, eBay, Walmart ve Shopify gibi online pazaryerlerine girmek veya kendi web sitesinden satış yapmak isteyenlere, işlerini büyütmeleri için uçtan uca e-ticaret operasyon yönetimi sunuyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre SEND4US; tekstilden hazır gıdaya, mobilyadan teknolojik ürünlere ve maske, eldiven gibi hijyen ürünlerine kadar pek çok farklı sektöre hizmet veriyor.

UÇTAN UCA E-TİCARET OPERASYONU

Uçtan uca e-ticaret operasyon yönetiminde ürünün uluslararası sevkiyatı, siparişin karşılanması, ürünün depolanması, sipariş gönderimi ve iade yönetimi gibi hizmetler yer alıyor. Yani bir satıcının ürünlerinin Amerika'ya sevkiyatından izin süreçlerine, mal kabulünden paketlenmesine ve depolanmasına, pazaryerleri entegrasyonlarından stok yönetimine, sipariş yönetiminden kargo takip süreçlerine, proje koordinasyonundan iş geliştirmeye kadar müşterilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

E- İHRACAT HEDEFİNE KATKI

SEND4US Kurucu Ortağı Okan Barlas, “ SEND4US olarak, özellikle Amerika'daki online pazaryerlerine girmek isteyen firmalara sunduğumuz uçtan uca e-ticaret operasyon yönetimi sayesinde deyim yerindeyse anahtar teslim iş yapıyoruz. Uzun yıllardır Amerika'da bulunmamız ve sektörde sahip olduğumuz deneyimimizle, Türkiye'deki satıcılar için tüm zorlukları ortadan kaldırıyoruz. Türkiye'deki bir satıcı için en büyük avantajımız, hem ticarette hem telefonda aynı dili konuşmamız. Yerli ve milli ürünlerimizin bu pazarda yer almasını sağlayarak hem Türkiye'deki üreticilere hem de Türkiye'nin e-ihracat hedeflerine katkı yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Amerika'da e-ticaretin ağırlıklı olarak Los Angeles ve New York tarafında gerçekleştiğini belirten Merih Fındık, “Depolarımız, nüfusun yoğun yaşadığı bölgelere göre mümkün olduğu kadar çok e-ticaret tüketicisine, en kısa sürede ulaşacak şekilde konumlandırıldı Teknolojinin gücünü kullanarak müşterilerimizin süreçlerini optimize ediyor, maliyetlerini düşüyor ve rekabette yukarıya taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sahip oldukları yazılım ve otomasyon teknolojisiyle, müşterilerine stok, sipariş, gönderi ve depo yönetimi hizmetlerini kolayca sunduklarını söyleyen SEND4US kurucularından Onur Kutlubay, “Müşterilerimiz, her siparişin durumunu, siparişin verildiği andan müşterilerinin kapısına ulaşma sürecine kadar kolayca takip edebiliyorlar. Dolayısıyla müşterilerimiz tüm operasyona yönelik tam bir kontrol ve erişime sahip oluyorlar” dedi.

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