Sendai - FC Tokyo düellosu

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Sendai, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü FC Tokyo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. 38 puanlı Sendai 6. sırada bulunuyor, FC Tokyo 42 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Sendai, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. FC Tokyo son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 288 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sendai kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, FC Tokyo sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sendai önceki hafta FC Tokyo mücadelesinde 0-1 kazandı.

FC Tokyo ise Sendai maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Sendai, 19 gol attı ve 24 gol yedi.

FC Tokyo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Tokyo, 14 gol atarken 11 gol yedi.

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