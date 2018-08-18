Sendai - Gamba Osaka maçı rakamları

Sendai ve Gamba Osaka, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 32 puanlı Sendai 8. sırada bulunuyor, Gamba Osaka 21 puana sahip ve 18. sırada. Sendai son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Gamba Osaka, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 496. İddaa'da Sendai kazanır 1.85, berabere biter 3.30, Gamba Osaka kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Sendai son haftadaki Kofu müsabasında 1-0 yenildi.

Gamba Osaka ise FC Tokyo karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Sendai, 15 gol attı ve 22 gol yedi.

Gamba Osaka, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gamba Osaka 6 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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