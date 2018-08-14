Sendai - Shonan Bellmare rakamlar

Japonya J1 Lig maçında Sendai ile Shonan Bellmare, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. 29 puanlı Sendai 8. sırada bulunuyor, Shonan Bellmare 26 puana sahip ve 12. sırada. Sendai son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Shonan Bellmare son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 514 kodlu maçı oynayanlar; Sendai galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Shonan Bellmare galibiyet oranı 3.30. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sendai son hafta oynanan Shonan Bellmare maçında 3-1 kazandı.

Shonan Bellmare ise Sendai karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Sendai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sendai, kendi sahasında 11 gol attı, 21 gol yedi.

Shonan Bellmare ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shonan Bellmare, 16 gol atarken 15 gol yedi.

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