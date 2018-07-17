Sendai - Yokohama FM rakamlar

Sendai ve Yokohama FM, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Sendai 22 puanla 7. sırada, Yokohama FM 17 puanla 13. sırada bulunuyor. Sendai, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Yokohama FM son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 476 kodlu maçı oynayanlar; Sendai galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Yokohama FM galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Sendai son haftadaki FC Tokyo müsabasında 0-1 kazandı.

Yokohama FM ise Albirex Niigata maçında 2-1 kazandı.

Sendai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Sendai, kendi sahasında 6 gol attı, 9 gol yedi.

Yokohama FM, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Yokohama FM 6 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.