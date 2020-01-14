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Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi’nde sendika ve şirket olarak açılmış bir binaya yaptıkları operasyonda yasadışı bahis oynayan 199 kişiyi yakaladı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, “Kumar oynamak” suçundan yakalanan şüpheli şahıslara Kabahatler Kanununa göre toplamda 243 bin 775 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sendika yöneticisi 5 kişi hakkında da hakkında “Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem yapıldı.

Kapısında “Yazılım İşlem İsçileri Sendikası” tabelası bulunan bina içerisinde yapılan aramada kumar oynamada kullanılan 2 bin 477 adet tombala pulu, 1 adet numaratör, 3 adet projeksiyon cihazı, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet mikrofon ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

Tarsus’un Yenice Mahallesi’nde daha önce de farklı isimlerde sendikalar kurulmuş ve buralara yapılan baskınlarda yasadışı tombala oynayan yüzlerce kişi yakalanmıştı. Tarsus’un yanı sıra 14 Aralık 2019’da İzmir’in Bornova İlçesi’nde de yine bir sendika binasına baskın düzenleyen Jandarma ekipleri tombala oynayan 101 kişi hakkında işlem yapmıştı.