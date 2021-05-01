Sendikalar, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

AA

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK),Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TMMOB Mimarlar Odası, Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN),Nakliyat-İş, Hak ve Eğitim Sendikası (HAKSEN),Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla farklı saatlerde Kazancı Yokuşu'na geldi.

Sendika üyeleri, 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktıktan sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Burada bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın 365 gün çalışan işçi sınıfı ve emekçilerin taleplerini ifade ettiği gün olduğunu belirtti.

Bu yıl da 1 Mayıs'ın bir kez daha pandeminin ve salgının oluşturduğu koşullarda kutlandığını aktaran Çerkezoğlu, bütün işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ı başta Taksim Meydanı olmak üzere her yerde kutlamasının hak olduğunu söyledi.

Çerkezoğlu, gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek, herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Çerkezoğlu'nun açıklamasının ardından KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezer, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik ile TBB Merkez Konseyi Üyesi Çiğdem Arslan ile diğer sendika ve siyasi parti temsilcileri de birer konuşma yaptı.