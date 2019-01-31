Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2019 Ocak ayı istatistikleri hakkında tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye genelindeki 13 milyon 411 bin 983 işçiden, 1 milyon 859 bin 38'inin sendikaya üyeliği bulunurken, Ocak 2018'de yüzde 12,38 olan işçilerin sendikalaşma oranı aradan geçen sürede yüzde 13,86'ya yükseldi.

Türk-İş 975 bin 300 işçiyle en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu olurken, Hak-İş'in 684 bin 144, DİSK'in 171 bin 428, Tüm-İş'in 839 ve Birlik-İş'in 372 üyesi bulunuyor. 26 bin 955 çalışan ise bağımsız sendikalara üye durumda.

Hizmet-İş 315 bin 199 üyeyle en fazla üyeye sahip işçi sendikası oldu. Hizmet-İş'i üye sayısı bakımında 205 bin 515 üyeyle Türk Metal Sendikası, 79 bin 846 üyeyle Belediye-İş, 87 bin 551 üyeyle Genel-İş, 66 bin 304 üyeyle Tez Koop İş, 62 bin 857 üyeyle Koop-İş, 61 bin 32 üyeyle Tes-İş ve 52 bin 609 üyeyle Yol-İş sendikaları izledi.