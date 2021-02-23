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Senegal'de Kovid-19'a karşı ulusal aşılama kampanyası başladı

Senegal'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ulusal çapta aşılama çalışmalarına başlandı.

Senegal'de Kovid-19'a karşı ulusal aşılama kampanyası başladı
AA

Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr, yaptığı açıklamada, Sinopharm aşılarının kullanılacağı kampanyanın birçok bölgede eş zamanlı başladığını belirterek, sırası gelen herkesi aşı olmaya davet etti.

Sarr, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında tahsis edilen 1 milyon 296 bin doz aşının bir kısmının martta teslim edileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı bahçesine kurulan çadırlarda başlayan kampanya kapsamında ilk aşılar Sağlık Bakanı Sarr, sektör çalışanları ve Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall'a yapıldı.

İlk etapta sağlık çalışanları, 60 yaş üstü bireyler ve kronik rahatsızlığı olanların aşılanacağı kampanya kapsamında ikinci dozlar 21 gün sonra yapılacak.

- Hedef 3,5 milyon kişi

Senegal, geçen hafta Çin'den 200 bin doz Sinopharm aşısını teslim almış, Cumhurbaşkanı Macky Sall, hedefin 6,7 milyon doz olduğunu açıklamıştı.

Sahra altı Afrika'da aşılama kampanyası başlatan ilk ülkeler arasında yer alan Senegal, COVAX dışında başka aşıların alımına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu ülkede yıl sonuna kadar 3,5 milyon kişinin aşılanması hedefleniyor.

Senegal'de salgının başından bu yana 33 bin 99 kişi virüse yakalandı, bunlardan 27 bin 428'i iyileşti. Kovid-19 nedeniyle ülkede 814 kişi yaşamını yitirdi.

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