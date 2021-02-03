Senegal'de sarı humma vakaları görüldü

Mutasyonlu virüs bir mutasyona daha uğradı!

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde 8 kişide sarı hummaya rastlandığı ve bunlardan 2'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, durumun kontrol altında olduğu belirtildi ancak hastalığın bulaşıcılığına dikkat çekildi.

Senegal, 2007'de sarı hummaya karşı aşı kampanyası başlatmıştı.

Sarı humma hastalığına neden olan virüs genellikle sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılıyor. Kontrol altına alınamaması durumunda salgına neden olan hastalık, ağrı, bulantı ve kusmayla başlayıp kanamalarla seyrediyor.