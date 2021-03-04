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Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Senghor'a göre Senegalli futbolcular Türkiye'ye çabuk alışıyor

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı ve Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkan adayı Augustin Senghor, futbolun Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkileri geliştirdiğini belirterek, Senegalli oyuncuların Türkiye'ye çok çabuk uyum sağladığını söyledi.

Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Senghor'a göre Senegalli futbolcular Türkiye'ye çabuk alışıyor
AA

Senghor, Fas'ın Rabat kentinden 12 Mart'ta düzenlenecek CAF başkanlığı seçimleri öncesi adaylık süreci ve Türkiye'deki Senegalli futbolculara ilişkin Goree Adasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

CAF başkanlığı için yarışan 4 adaydan biri olan Senghor, CAF'ta ciddi bir yönetişim sorunu olduğunu ve bir kriz yaşandığını dile getirdi.

Senghor, 12 yıldır Senegal Futbol Federasyonuna başkanlık ettiğine vurgu yaparak, bunun yanın sıra, "Union Sportive de Goree" isimli futbol kulübünün yöneticiliğini yaptığının altını çizdi.

Aynı zamanda 18 yıldır da Senegal'in sembolik köle adası Goree'nin belediye başkanı olduğunu anımsatan Senghor, "Adaylığım kişisel bir hırstan ziyade almam gereken bir sorumluluktu. Tecrübelerimi paylaşarak yepyeni bir CAF hayalini kuruyorum." dedi.

- "Başkanlığa sırf zengin olduğu için bir iş insanını seçersek felaket olur"

Senghor, seçilmesi durumunda aynı zamanda Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ndeki (FIFA) Başkan Yardımcısı görevini de üstleneceğine dikkati çekerek, Afrika'yı uluslararası futbol alanında temsil etmek için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Adaylığı konusunda FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ne tepki verdiği sorusunu da "Bu soru bile biz Afrikalıların zayıflığını gösteriyor. Bağımsız bir organizasyon için çalışırken başkalarının ne tepki vereceğini düşünmemek gerekli. Diğer taraftan zaten FIFA ile partneriz. Beraber çalışıyoruz. Ben Afrika için Afrikalıların adayıyım." ifadeleriyle cevapladı.

Senghor, Güney Afrikalı iş insanı Patrice Motsepe'nin de adaylığını isim vermeden eleştirdi.

Milyarder bir iş insanı olmanın CAF Başkanlığı için aranan özelliklerden biri olmadığına vurgu yapan Senghor, "CAF ticari bir mekanizma değil. Spor deneyimine bakılmaksızın sadece zengin olduğu için birini başkan yaparsak bizim için felaket olur." diye konuştu.

- Demba Ba sevgisi etkili oldu

Senghor, CAF adaylığı dışında Türkiye'de top koşturan Senegalli oyunculara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Senegallilerin, Türk futboluna çabuk uyum sağladığını belirten Senghor, şöyle devam etti:

"Futbolcularımız iyi oldukları için Türkiye tarafından isteniyor. Son 10 yılda daha fazla Senegalli oyuncu Türkiye'ye gidiyor. Hem kültür hem de din faktörünün etkisinin olduğunu düşünüyorum. Türkiye de Senegal gibi çoğunluğu Müslüman bir ülke. Dolayısıyla daha çabuk adapte oluyorlar. Üstelik Türk kulüplerinde oynadıkça değerleri artıyor. Bir de diğer ülkelerin kulüplerinden teklif gelince 'Eğer bir Senegalli Türkiye'de başardıysa, o zaman ben de yaparım' diye düşünüyor. Öte yandan Türkiye ile Senegal arasında ilişkiler mükemmel seviyede. Ayrıca Senegal'de spor alanındaki altyapı çalışmalarının büyük kısmı Türklere ait. Dakar Arena'yı ve Diamniadio'daki Olimpiyat Stadı'nı Türkler yapıyor. Bu da tabii ilişkileri geliştiriyor. Oyuncularımız da Türkiye'de başarılı oluyor, çok gol atıyorlar. "

Sporun ülkeleri ve milletleri birbirine yaklaştırdığının da altını çizen Senghor, bu samimiyetin oyuncularla başladığını sonra devamının geldiğini dile getirdi.

Senghor, "Türkler, Demba Ba'yı sevince, bu sefer Senegalliler de Türk Milli Takımına sempati duymaya başladı. İlişkiler bu şekilde gelişiyor. Bu ilişkiler sadece iki ülkeyle de sınırlı kalmıyor. Futbol tüm insanlığı tek bir noktada birleştirebiliyor." dedi.

Senegalli oyuncuların sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da adından sıkça söz ettirdiğine vurgu yapan Senghor, "Avrupa'da artık Senegalli futbolcuların zamanı geldi." yorumunu yaptı.

- Türkiye, Senegalli futbolcuların ikinci tercihi

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) 2020 raporuna göre, Senegal, dünyada en çok futbolcu ihraç eden 17'inci ülke konumunda bulunurken Afrika'da ise Nijerya ve Gana'nın ardından 3'üncü sırada yer alıyor.

Nijeryalı 399, Ganalı 311 ve Senegalli 230 futbolcu, memleketleri dışındaki kulüplerde oynuyor.

Senegalli futbolcuların en çok top koşturduğu ilk üç ülke ise Fransa, Türkiye ve Belçika olarak sıralanıyor.

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