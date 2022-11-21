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Haberler Dünya Kupası 2022 Senegal Hollanda maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal Hollanda maçı canlı izle
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Senegal - Hollanda | CANLI YAYIN

Senegal - Hollanda maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Senegal ve Hollanda, 2022 Dünya Kupası A Grubu ilk maçında karşı karşıya geliyor. İki ülkenin milli takımları tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk mücadelede Ekvador, dün açılış maçında Katar'ı Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 mağlup etmişti

Senegal Hollanda maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal Hollanda maçı canlı izle

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal ile Hollanda, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı.

SAAT: 19.00
HAKEM: Wilton Sampaio (Brezilya)
STAT: Al Thumama Stadı
YAYIN: TRT 1

SENEGAL: E.Mendy; Sabaly, Koulibaly, Cissé, Ballo-Touré; N. Mendy, Gana Gueye, Kouyaté; Sarr, Dia, Diatta

HOLLANDA: Noppert, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake, Blind, Berghuis, De Jong, Gakpo, Janssen, Bergwijn

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Senegal ve Hollanda'nın yer aldığı A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador da yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

SADIO MANE YOK

Bu karşılaşma öncesinde Senegal'in en büyük eksiği Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncusu Saido Mane.

Senegal Futbol Federasyonu Mane'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı.

WEGHORST KADRODA

Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda Beşiktaş'ın forveti Wout Weghorst da yer alıyor.

Milli takım formasını 2018'den bu yana giyen ve 15 maçta görev alan Weghorst 3 kez gol sevinci yaşadı.

SENEGAL ÜÇÜNCÜ KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2002 ve 2018'de olmak üzere 2 kez katıldı.

Afrika temsilcisi, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Papa Diop, Aliou Cisse ve El Hadji Diouf gibi isimleri kadrosunda bulunduran Senegal, çeyrek finalde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Dünya kupasında toplam 8 müsabakaya çıkan Senegal, üçer galibiyet ve beraberlikle 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 11 gol atan Senegal, kalesinde ise 10 gol gördü.

HOLLANDA'DA HEDEF KUPA

Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda 10 kez mücadele etti.

Üç kez final oynama başarısı gösterdiği turnuvada 50 maça çıkan "Portakallar", 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Son olarak Brezilya 2014'te boy gösteren Hollanda, Dünya Kupası tarihi boyunca 86 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Senegal ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Hollanda, Dünya Kupası'nda Afrika takımlarıyla karşılaştığı dört maçı kaybetmezken (3G 1B); Senegal grup aşamasında Avrupa temsilcileriyle oynadığı üç karşılaşmada da mağlubiyet almadı (2G 1B).
  • Hollanda, katıldığı son sekiz Dünya Kupası'nda açılış maçını kaybetmedi (6G 2B). Öte yandan Senegal katıldığı iki turnuvada da ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı (1-0 vs Fransa; 2002 & 2-1 vs Polonya; 2018).
  • Dünya Kupası'nda oynadığı sekiz maç da gole sahne olan Senegal, sadece turnuvada oynadığı ilk karşılaşmada kalesini gole kapatabildi (1-0 vs Fransa; Mayıs 2002).
  • Dünya Kupası'na üçüncü kez katılmaya hazırlanan Senegal, 2002 yılında çeyrek finale ulaşırken 2018'de ise grup aşamasında turnuvaya veda etmişti.
  • Dünya Kupası'nda oynadığı son 14 maçın 11'ini kazanan Hollanda (2B 1M; penaltı vuruşları hariç), bu dönemdeki tek mağlubiyetini 2010'da İspanya ile karşılaştığı finalde aldı (0-1; uzatmalar). Portakallar, grup aşamasında en son 1994'te Belçika'ya mağlup oldu (0-1).

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