Senegal'in Atlas Okyanusu kıyısındaki Saloum Deltası'nın 200 adasından biri olan Sangomar, tek sakininin bir çoban ve animistlerin kutsal mekanı olması nedeniyle dikkatleri çekiyor.

AA'nın haberine göre Başkent Dakar'ın 165 kilometre güneyinde yer alan ve Senegal'de "hayat ağacı" olarak da bilinen Baobablar ile süslü bu ada, biyoçeşitliliği, yaban yemişleri, barındırdığı onlarca kuş türü, beyaz kumdan sahili ve eşsiz manzarasıyla küçük bir cenneti andırıyor.

İlk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor'un ikinci uçağına adı verilen Sangomar, ülke nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan üçüncü etnik topluluğu Sererlerin dilinde "ruhların yeri" anlamına geliyor.

ANİMİSTLERİN KUTSAL MEKANI

Saloum Deltası'nın batı ucundaki Djiffer (Jiffer) Burnu'nun bir koluyken kıyı erozyonu nedeniyle zamanla karayla bağlantısı kesildikten sonra ada şeklini alan Sangomar, ruhların en büyüğünü barındırdığına inandıkları için ülkenin yüzde 1'ini oluşturan animistlerce kutsal kabul ediliyor.

Senegalli animistler, yılın belli dönemlerinde "kutsal ada"ya gelerek, birkaç gün kalıp denize akan küçük ve tek nehrinde yıkanıyor, orada olduklarına inandıkları ruhlara ibadet edip kurban kesiyor.

UNESCO'nun koruması altındaki ve sadece belli bir kısmının ziyaretçilere açık olduğu adanın tamamını gezmek için komşu ada Dionewar'daki yetkili animist aileden izin almak gerekiyor.

YERLİ YABANCI ZİYARETÇİLERİN İLGİ ODAĞI

Büyük boyutta yengeçlerin bulunduğu adadaki ziyarete açık alanlarda, balıkçılar akşama doğru çadır kurup geceleri denize ağ salıyor. Gün ağardığında ise balıkçılar ağlarına takılan balıkları toplayıp Djiffer'de satmaya gidiyor.

Balıkçıların yanı sıra Sangomar'ı Senegal'e özgü el yapımı ve rengarenk sandallarla yerli yabancı turistler de ziyaret ediyor.

Turistlerin dışında hastalar, sıkıntıda olanlar ve zengin olmak isteyenler de adaya giderek, adak adayıp ruhlardan yardım talep ediyor.

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Dionewar ve Niodior adalarının sakinleri de ürünlerinin zarar görmesini engellemek için hasat dönemlerinde evcil hayvanlarını büyük teknelerle komşu ada Sangomar'a gönderiyor.

Hayvanlar, başlarında bir çobanla yağmur sezonuna kadar burada kalıyor.

SADANIN TEK SAKİNİ ÇOBAN SOW

Yıllardır çobanlık yapan ve kutsal ada Sangomar'ın tek sakini olan çoban Mamadou Sow, adada hayvanlarıyla geçirdiği hayatını AA muhabirine anlattı.

Sow, 25 yıldır Sangomar'da çobanlık yaptığını, sadece yağmur sezonunda adadan ayrıldığını söyledi.

Biri erkek 2 çocuğunun olduğunu belirten Sow, geçimini bu işle sağladığını ve hayatından memnun olduğunu ifade etti.

"ŞEHİR HAYATININ GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAK KALMAK HUZUR VERİYOR"

Şu anda 60'a yakın ineği güttüğünü dile getiren Sow, "İşimi severek yapıyorum. Çocukluğumdan bu yana hayvanlarla iç içe olduğumdan bu meslekten kopamadım. Şehir hayatının gürültüsünden uzak bu eşsiz güzellikteki adada hayvanlarımla baş başa yaşamak bana huzur veriyor" dedi.

Sow, geceleri hayvanları sahil kenarında dinlenirken, kendisinin de adanın sakinliğinde ibadetle meşgul olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kıldığını kaydeden Sow, "Adada bazen garip hadiselerle karşılaşıyorum ama korkmuyorum. Sangomar'da belki cinler yaşıyor olabilir, Biz Müslümanlar olarak zaten cinlere inanıyoruz. Bu yüzden korkmaya gerek yok." diye konuştu.